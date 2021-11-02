Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Две девушки обвинили рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) в изнасиловании. Об этом 2 ноября сообщает телеграм-канал Mash.

Владислава Ширяев (репер Yung Trappa) Instagram.com/official_yung_trappa

По данным телеграм-канала, в отношении рэпера уже возбудили два уголовных дела — за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшими стали его бывшая девушка, 18-летняя Алина, и её подруга.

ИА REGNUM напоминает, что Владислав Ширяев был дважды осуждён по одной и той же статье в 2013 и 2016 годах. Рэпер получил тюремный срок за продажу запрещённых веществ.

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