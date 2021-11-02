Киев, 2 ноября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, сообщил 2 ноября представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

Mil.gov.ua Андрей Таран

«Таран подал заявление об отставке в Раду», — написал Мельничук.

Причины отставки не раскрываются.

Напомним, Таран занимал должность министра обороны Украины с марта 2020 года.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что Таран жалуется на состояние здоровья, поэтому военное ведомство может возглавить кто-то другой.