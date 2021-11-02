Геленджик, Краснодарский край, 2 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Глава администрации Геленджика Алексей Богородистов направил жалобу в Краснодарский краевой суд на ранее вынесенное постановление горсуда о его дисквалификации на один год. Об этом сам Богородистов написал в соцсетях 2 ноября.

Gelendzhik.org Набережная Геленджика

«Сегодня в 15 часов подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию», — написал Богородистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября городской суд Геленджика вынес постановление о дисквалификации главы администрации города-курорта на срок в один год за невыполнение требований прокуратуры об устранении нарушений. Сам Богородистов тогда же заявил о несогласии с решением горсуда.