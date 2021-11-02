Москва, , 20:02 — REGNUM 26-летний нидерландский опорный полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс выбыл на месяц из-за воспаления ахиллова сухожилия. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба «красно-белых».

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В текущем сезоне Йоррит Хендрикс принял участие в девяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки. По оценке Хендрикс является худшим в составе «Спартака» среди легионеров (6.13).

Хендрикс перешел в «Спартак» 16 января 2021 года из ПСВ (Эйндховен) за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение Хендрикса с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.