2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 21:16 — REGNUM Основатель компании Amazon Джефф Безос, один из самых богатых людей на планете, на климатическом саммите в Глазго пообещал выделить $2 млрд на восстановление естественной среды обитания и преобразование продовольственных систем.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время конференции, где президент США Джо Байден и другие лидеры поклялись прекратить вырубку лесов к 2030 году, миллиардер сказал, что частная промышленность должна играть центральную роль в усилиях общества сохранить природу.

«К 2025 году Amazon намерена пользоваться только возобновляемыми источниками энергии», — указал Безос и добавил, что стремится сделать компанию углеродно-нейтральной к 2040 году.

Компания Amazon Biodin

С помощью подобных обещаний миллиардер стремится создать образ заботливого филантропа, чему мешает недавняя критика о том, что Безос и другие бизнесмены тратят деньги на полеты в космос вместо того, чтобы решать проблемы на Земле.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Он должен отдавать процент от каждого доллара, который зарабатывает Amazon, чтобы компенсировать все воздействия, которые компания оказывает на окружающую среду. Только тогда его вклад будет рассматривался не как благотворительное пожертвование, а как корпоративная ответственность», — пишет @Hbelhi.

«Просто платите налоги, платите своим работникам достойную зарплату и перестаньте выбрасывать деньги на ветер. Это поможет и Земле, и людям», — советует @completelyenzo.

«Да, я не уверен, что доверяю ему «преобразование продовольственных систем» для всеобщего блага», — отмечает @abogadofuribund.

«Он может начать с уборки собственного гнезда. Улучшить оплату и условия труда на складах, рассмотреть более устойчивые методы ведения бизнеса. Его серверные фермы AWS, должно быть, потребляют много энергии», — считает @DeanForbesPhoto.

«Мы убиваем эту планету и самих себя. У наших потомков нет будущего. Мы должны мыслить глобально, а не локально. Мы — маленькая точка в огромной Вселенной, нам больше некуда идти, мое сердце плачет по этой планете», — делится @kadiekai123.

«Вдруг у него появились 2 млрд? Я думал, это все активы? О, он занял эти деньги под залог своих активов? Значит, мы не можем облагать их налогом, верно? Почему только ему позволено решать, сколько он внесет в общество, а остальным указывают? ОБЛОЖИТЕ БОГАТЫХ НАЛОГОМ!» — призывает @LiadCohen.

Джефф Безос Daniel Oberhaus

«Недостаточно. Это, конечно, лучше, чем ничего, но не надо делать вид, что это что-то, кроме пиара», — пишет @DjoshUnchained.

«Да просто заплати налоги, и этого будет достаточно», — подчеркивает @JuiceoneM.

«2 миллиарда долларов для Джеффа Безоса — это ничто. Это вообще нельзя рассматривать как вложение с его стороны», — комментирует @LaurenMarch93.

«Если бы Безос беспокоился о еде и нашей планете, то не загрязнял бы нашу воду яхтой размером больше Эмпайр Стейт Билдинг. Не вредите нашей экосистеме, поднимая космический корабль каждую неделю, и перестаньте притворяться, будто Amazon предоставляет хорошие условия труда», — негодует @dianbroekn.

«Хорошо, Безос, мы принимаем это. Что еще вы можете сделать для системы, которая действительно была добра к вам», — интересуется @SSweene67425569.

«Трансформация продовольственных систем ?? Мы должны знать, что это означает на самом деле!!!» — беспокоится @5boroschic.

«Вообще ситуация складывается так, что Земле стоит защищаться от Безоса», — иронизирует @red_inkblot.

«Сколько топлива было сожжено во время полетов в космос?» — спрашивает @jpindustry.

«Начните платить корпоративные налоги. В прошлом году я заплатил больше федеральных налогов, чем Amazon заплатила корпоративных налогов», — недоволен @NokeratpnwNoker.

Прибыль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Он так списывает налоги», — заявляет @infomorsels.

«Нам нужно соответствующее налогообложение богачей, а не филантропия. $2 млрд составляют жалкую частичку его богатства», — указывает @EDub56.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября и посвящена климатической повестке. По заявлению председательствующей на саммите британской стороны, целью мероприятия является поддержание предельного уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия, а также активизация финансирования «зеленого» энергетического перехода и подготовки к последствиям климатических изменений.

Для достижения цели предлагается использовать природный газ, энергию ветра и солнца, а также прекратить производство всех новых видов ископаемого топлива.