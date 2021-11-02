Посёлок городского типа Печенга, Мурманская область, 2 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В марте 2021 года в Печенгском муниципальном округе стартовал проект «Военные тропы памяти в долине реки Паз». Идея проекта возникла у местных жителей посёлка Раякоски, а также сотрудников заповедника «Пасвик», которые уже не первый год занимаются восстановлением и поддержанием в надлежащем состоянии мемориалов в долине реки Паз.

Фото: Александр Степаненко, Наталья Поликарпова Мемориал в Мурманской области

Ежегодно в долине пограничной реки исчезают захоронения периода Второй Мировой войны, что очень беспокоит жителей Раякоски, поэтому они считают своим долгом и задачей сохранить историческую память этих мест, что и стало главной целью создания проекта.

За восемь месяцев реализации проекта проделано немало работы. Одним из ключевых мероприятий проекта была фотовыставка под названием «Военнопленные в долине реки Паз» — это 20 фотографий о периоде войны, в частности о трудовом лагере № 8, о судьбе ГЭС Янискоски и комбината в Колосйоки (ныне пгт Никель) в те годы, Подготовка к выставке длилась около месяца, ведь требовалось изучить различные исторические источники, финские архивы, чтобы рассказать о военнопленных, содержавшихся во время Второй мировой войны в лагерях долине реки Паз. Создан логотип и фирменный стиль проекта, который используется в сувенирной продукции проекта, а также при оформлении стендов и указателей.

Фото: Александр Степаненко, Наталья Поликарпова Работы по созданию мемориала

Фото: Александр Степаненко, Наталья Поликарпова Открытие мемориала

Большая часть работы пришлась на полевой сезон, а именно на подготовку к открытию обновленной тропы памяти к захоронению советских военнопленных в бывшем поселке Янискоски и новому памятнику на месте перезахоронения 13 советских военнопленных возле прежней пограничной заставы в Янискоски.

Выполнен огромный объем работы, которую проделали авторы проекта вместе с волонтерами и привлеченными специалистами. На первоначальном этапе были выявлены факты перезахоронений: благодаря помощи областного военкомата и поискового отряда «Север» по номерам жетонов, указанных на первоначальных табличках памятника, стал известен список людей, перезахороненных в начале 1980-х гг. из лесного кладбища на территорию бывшей пограничной заставы в Янискоски.

Фото: Александр Степаненко, Наталья Поликарпова Воскресшие имена

Фото: Александр Степаненко, Наталья Поликарпова Тропа памяти

Было принято решение установить памятник, на котором будут нанесены имена советских солдат, погибших в плену. Участники проекта подготовили площадку для памятника: расчистили территорию, демонтировали старый памятник и установили новый. Командой проекта также проведена работа по разработке информационных стендов для троп памяти: волонтеры собирали данные в архивах, искали фотофакты и документы, консультировались с историками.

Торжественное открытие тропы памяти «Вторая Мировая война. Как это было в Янискоски» состоялось в октябре. На мероприятие собрались сотрудники заповедника «Пасвик», представители областного военкомата и поисковых отрядов «Север» и «Омега», Печенгского межпоселенченского библиотечного объединения, корпоративные волонтеры Кольской ГМК «Комбинат добра» и жители поселка Раякоски.

Проект «Военные тропы памяти в долине реки Паз» — победитель конкурса социальных проектов благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК Норильский никель».