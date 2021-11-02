Барселона, Испания, , 19:57 — REGNUM Бывший легендарный нападающий сборной Швеции и «Барселоны» Хенрик Ларссон, занимавший последнее время должность тренера «сине-гранатовых», покинул тренерский штаб вслед за отправленным в отставку Рональдом Куманом. Об этом сообщило испанское издание AS.

Хави Doha Stadium Plus Qatar

В ближайшее время «Барселона» официально объявит о назначении Хави на пост нового главного тренера основной команды.

После одиннадцати туров испанской Примеры 2021/22 «Барселона», одержав лишь четыре победы и набрав шестнадцать очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата. От первой строчки «сине-гранатовых» отделяет девять очков.