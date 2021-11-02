Белогорск, Крым, , 19:55 — REGNUM Глава администрации Белогорска Игорь Ипатко задержан при получении взятки, об этом 2 ноября вечером в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу», — написал Аксёнов.

Игорь Ипатко занимает должность главы администрации города Белогорск Белогорского района с 2019 года, до этого руководил МУП «Райкоммунсервис» Белогорск.