Белогорск, Крым, 2 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Глава администрации Белогорска Игорь Ипатко задержан при получении взятки, об этом 2 ноября вечером в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу», — написал Аксёнов.

Игорь Ипатко занимает должность главы администрации города Белогорска Белогорского района с 2019 года, до этого руководил МУП «Райкоммунсервис» Белогорск.