Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Разработчики сервиса видеоконференций Zoom тестируют рекламу в приложении. Об этом 2 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Zoom Marco Verch Professional Photographer and Speaker

По данным СМИ, реклама будет отображаться после завершения звонка в аккаунтах людей, которые пользуются бесплатным тарифом. Как отмечают представители сервиса, нововведение позволит «поддерживать инвестиции и продолжать предоставлять бесплатным базовым пользователям доступ» к приложению.

Добавим, что реклама появится у пользователей из некоторых стран. Однако представители компании не уточнили в каких именно.

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