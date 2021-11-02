Вашингтон, 2 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Разработчики сервиса видеоконференций Zoom тестируют рекламу в приложении. Об этом 2 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Zoom

По данным СМИ, реклама будет отображаться после завершения звонка в аккаунтах людей, которые пользуются бесплатным тарифом. Как отмечают представители сервиса, нововведение позволит «поддерживать инвестиции и продолжать предоставлять бесплатным базовым пользователям доступ» к приложению.

Добавим, что реклама появится у пользователей из некоторых стран. Однако представители компании не уточнили в каких именно.