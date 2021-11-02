Бишкек, 2 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Около 80% жителей Киргизии используют чистые источники энергии для приготовления пищи. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками Всемирного банка, передаёт «24.kg» сегодня, 2 ноября.

Олег Кугаев ИА REGNUM Кизяк

По их данным, половина живущих в городах киргизстанцев отдают предпочтение газу, в то время как сельчане в большинстве своём используют дрова, уголь и кизяк (высушенный коровий навоз).

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Также стало известно о том, что население Туркмении, Узбекистана и Казахстана также редко пользуется дровами, поскольку в этих странах Туркестанского региона многие населённые пункты уже газифицированы.

В то же время в Таджикистане ощущается высокая зависимость от гидроэнергетики и остаются высокими риски отключения электроэнергии в зимний период. А в сёлах пользуются в основном твердыми видами топлива.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время износ оборудования и сетей в энергетическом секторе Киргизии превышает 80%. А дефицит электроэнергии уже составляет 6 млрд киловатт-часов.

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