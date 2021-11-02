Курск, , 19:44 — REGNUM В Курске возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Убийство Jo Naylor

По версии следствия, вечером 25 подросток с матерью находились в своей квартире на улице Мыльникова. На бытовой почве они поссорились, сын взял металлический блин и несколько раз ударил им женщину по голове. Она скончалась на месте.

27 октября подростка заключили под стражу. Расследование продолжается.