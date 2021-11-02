Москва, 2 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Компания Yoloco назвала среднюю стоимость рекламы у русскоязычных блогеров TikTok. Об этом 2 ноября пишет РБК.

Приложение TikTok

По результатам оценки, самыми высокооплачиваемыми блогерами в соцсети стали молодые люди в возрасте от 12 лет до 21 года. Стоимость их средней рекламной интеграции равна 1,6 тыс. рублей, а вот у блогеров постарше — 1,3 тыс. рублей.

Как отмечает издания, для подсчётов были отобраны 2,3 тыс. аккаунтов блогеров, которые разделили на группы в зависимости от количества подписчиков. Специалисты узнали стоимость трёх видов рекламы (классическая реклама, продвижение песни заказчика или другого блогера) у каждого аккаунта, и на основе этого рассчитали среднюю.

Ранее TikTok составил «Список Открытий» — перечень имён ярких представителей соцсети. В него вошли 50 авторов, среди которых блогеры Белла Порч, Девон Родригес, Бриттани Броски и другие.