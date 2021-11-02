Киев, 2 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Белоруссии и Словакии в совокупном объёме 600 МВт на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

Energygaz.ru ЛЭП

В пресс-службе министерства энергетики Белоруссии сообщили, что с 14:00 вторника, 2 ноября, белорусская сторона «в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт».

Уточняется, что поставки начаты по запросу украинской стороны и будут осуществляться до 21:00 текущего дня.

«О долгосрочных коммерческих контрактах: помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идёт», — добавили в белорусским министерстве.

В свою очередь в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили агентству УНИАН, что Киев запросил аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но также из Словакии.

«Аварийку из Республики Беларусь в объединённую энергосистему Украины в 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», — отметили в «Укрэнерго».

В связи с этим в компании заверили, что на сегодняшний день никаких отключений потребителей — ни промышленных, ни бытовых — на Украине не планируется.

Напомним, в связи с дефицитом угля на украинских государственных ТЭС в настоящее время не работает каждый второй блок компании «Центрэнерго». Запас угля на ТЭС составляет менее 100 тысяч тонн, что ниже минимально гарантированного уровня. С начала осени украинские электростанции работали в минимальном составе оборудования — по одному энергоблоку на каждой ТЭС.