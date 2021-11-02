Махачкала, 2 ноября 2021, 19:42 — REGNUM Пять тонн продуктов питания раздают волонтеры жителям Дагестана, нуждающимся в поддержке. Инициатором акции выступил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев (фракция «Единая Россия»). На прошлой неделе он призвал всех неравнодушных граждан, чиновников и депутатов активнее участвовать в общественно-значимых мероприятиях, направленных на адресную помощь людям.
Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан старше 60 лет, а также малоимущих семей, нуждающихся в поддержке.
Волонтеры доставляют продуктовые наборы до квартир пенсионеров. Акция продлится до 7 ноября, волонтеры штаба планируют провести мероприятия в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Кизилюртовском районе.