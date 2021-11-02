Махачкала, 2 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Пять тонн продуктов питания раздают волонтеры жителям Дагестана, нуждающимся в поддержке. Инициатором акции выступил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев (фракция «Единая Россия»). На прошлой неделе он призвал всех неравнодушных граждан, чиновников и депутатов активнее участвовать в общественно-значимых мероприятиях, направленных на адресную помощь людям.

OPRF.ru Султан Хамзаев

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан старше 60 лет, а также малоимущих семей, нуждающихся в поддержке.

«В такой тяжёлый для наших граждан период мы не должны уходить только на уровень обсуждений о том, как важно помогать людям. Нужна конкретная помощь конкретным людям. Мы помогали и будем помогать нашим землякам по мере наших сил и возможностей. Самое время всем нам набраться сил и делать все, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — заявил Султан Хамзаев.

«Несмотря на сложное время пандемии, команда из штаба Султана Хамзаева не остаётся в стороне от нужд общества. Совместно с фондами мы подготовили списки нуждающихся и в ближайшее время раздадим продуктовые наборы в каждый дом. Акция стартует сегодня в городе Хасавюрт», — рассказал Алибег Сираждинов, руководитель волонтёрского штаба депутата Султана Хамзаева.

Волонтеры доставляют продуктовые наборы до квартир пенсионеров. Акция продлится до 7 ноября, волонтеры штаба планируют провести мероприятия в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Кизилюртовском районе.