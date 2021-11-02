Пекин, 2 ноября 2021, 19:41 — REGNUM Вашингтон ведет себя безответственно в ситуации с инцидентом, произошедшим 2 октября с атомной субмариной ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море, заявил 2 ноября представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Подводная лодка USS Connecticut
Подводная лодка USS Connecticut
U.S. National Archives

По его словам, США утаивают информацию.

«Мы вновь призываем США дать детальный отчет по этому инциденту», — сказал китайский дипломат.

При этом он подчеркнул, что в случае с атомной подлодкой США демонстрируют «нехватку транспарентности и ответственности».

Ван Вэньбинь пояснил, что Вашингтон до сих пор не дал ясного объяснения случившегося, не предоставил данные о «конкретных координатах инцидента, о том, была ли это исключительная экономическая зона другой страны или даже территориальные воды, произошла ли ядерная утечка или был ли нанесен ущерб водной среде».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море и получила повреждения. По версии ВМС США, субмарина столкнулась с подводной горой.

Стоит отметить, что подлодка USS Connecticut помимо ведения боевых действий на море также предназначены для выполнения разведывательных задач.

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