Пекин, , 19:41 — REGNUM Вашингтон ведет себя безответственно в ситуации с инцидентом, произошедшим 2 октября с атомной субмариной ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море, заявил 2 ноября представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Подводная лодка USS Connecticut U.S. National Archives

По его словам, США утаивают информацию.

«Мы вновь призываем США дать детальный отчет по этому инциденту», — сказал китайский дипломат.

При этом он подчеркнул, что в случае с атомной подлодкой США демонстрируют «нехватку транспарентности и ответственности».

Ван Вэньбинь пояснил, что Вашингтон до сих пор не дал ясного объяснения случившегося, не предоставил данные о «конкретных координатах инцидента, о том, была ли это исключительная экономическая зона другой страны или даже территориальные воды, произошла ли ядерная утечка или был ли нанесен ущерб водной среде».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море и получила повреждения. По версии ВМС США, субмарина столкнулась с подводной горой.

Стоит отметить, что подлодка USS Connecticut помимо ведения боевых действий на море также предназначены для выполнения разведывательных задач.

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