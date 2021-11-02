Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM В Ростовской области вынесено несколько судебных решений в пользу работодателей, отстранивших от работы непривитых от COVID-19 сотрудников. Об этом в ходе регионального оперштаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В стране и в области уже есть положительная судебная практика, когда суды признают обоснованным отстранение работодателем от работы непривитого, подлежащего обязательной вакцинации. В Ростовской области уже первые суды прошли, и они [оказались] на стороне работодателей и заинтересованных служб», — сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре в Ростовской области были внесены изменения в документ об обязательной вакцинации от COVID-19, согласно которому расширен перечень работников, которые должны принять участие в прививочной кампании против коронавируса.

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