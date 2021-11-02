Тамбов, , 19:36 — REGNUM Тамбовской области из федерального бюджета дополнительно выделено 112 млн рублей для поддержки производителей сахара и масла, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Господдержку получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на данные продукты.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области дополнительно 112 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку предприятий сахарной и масложировой отраслей. В соответствии с правительственными мерами по сдерживанию цен на социально значимые продукты, средства предназначены для частичной компенсации затрат производителям подсолнечного масла и сахара. Государственную поддержку получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на эти продукты.

Как считает врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, федеральное субсидирование предприятий, которые идут навстречу государству, позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек продукции в промежуточных звеньях торговой цепи.

«Существует значительная разница между сложившейся рыночной и отпускной ценами на сахар и масло, поэтому для производителей есть определенные экономические риски при заключении новых договоров на поставку сырья. В данной ситуации государственная субсидия позволит избежать этих рисков», — отметил Максим Егоров.

Руководитель региона особо подчеркнул, что господдержка будет оперативно доведена до предприятий.

В целом в 2021 году Тамбовская область на поддержку сахарной и масложировой отраслей получит почти 424 млн рублей субсидий.