Тюмень, 2 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Тюменская пенсионерка систематически издевается над соседями по даче, воспитывающими двоих детей-инвалидов. Информация об этом появилась в программе «ЧП» телеканала НТВ.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Зловредная карга

Мать двоих детей обращалась в полицию с жалобами на агрессивную старушку, но стражи порядка не реагировали. Тогда женщине пришлось поставить камеры наблюдения, чтобы фиксировать нападения соседки. Мать особенных детей обратилась в прокуратуру, однако добилась лишь административной ответственности для пенсионерки за оскорбления со штрафом в три тысячи рублей.

Следственными органами СК России по Тюменской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки по факту оскорблений и угроз семье, в которой воспитываются дети с особенностями развития.