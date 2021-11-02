Выборг, Ленинградская область, , 20:31 — REGNUM В Ленинградской области задержан 26-летний петербургский рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa. Его подозревают в сексуальном насилии и изнасиловании в отношении двух 18-летних девушек. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Репер Yung Trappa (Владислав Ширяев) Instagram.com/official_yung_trappa

Следственным отделом по городу Выборг возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и по двум эпизодам части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября Ширяев, находясь в арендованном коттедже в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следователь допрашивает его по обстоятельствам совершенных преступлений. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По имеющимся данным, ранее Ширяев привлекался к ответственности за мелкое хищение, а в 2013 и 2016 годах был судим по делам об обороте наркотиков. За первое преступление он был приговорен к условному сроку, за второе получил 5 лет 7 месяцев лишения свободы. Из колонии мужчина вышел в феврале 2021 года.

Видео: пресс-служба СУ СК по ЛО

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