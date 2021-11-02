Воронеж, 2 ноября 2021, 19:29 — REGNUM В Воронеже обсудили проблемы и перспективы трудоустройства молодежи. Круглый стол на данную тему прошел под председательством первого заместителя комитета молодежной политики Государственной Думы, заместителя председателя фракции «Единая Россия», депутата Государственной Думы от Воронежской области Игоря Кастюкевича.
В обсуждении, которое прошло на площадке регионального исполкома партии «Единая Россия», приняли участие представители и руководители образовательных учреждений, Вузов Воронежской области, муниципалитетов, центров занятости. С учетом эпидемиологической обстановки, обсуждение прошло в формате видео связи. Сейчас в Государственной Думе обсуждаются поправки ко второму чтению проекта бюджета страны, касающиеся выделения дополнительных средств на программу содействия трудоустройства молодежи в размере более двух миллиардов рублей.
Поправками предлагается дополнительно предусмотреть средства на долгосрочную программу содействия занятости молодежи, которая позволит существенно снизить уровень безработицы среди молодежи и повысит уровень трудоустройства выпускников Вузов и Ссузов. Программа предусматривает увеличение финансирования организаций профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году на 1,2 млрд рублей. Для развития «молодежного сегмента» портала «Работа в России» предлагаем повысить расходы уже в следующем году на 241 млн рублей. Таким образом, общая сумма бюджетных средств, выделяемых на развитие платформы, составит более 648 млн рублей.
На профориентацию молодых людей и системы оценки их профессиональных навыковв 2022 году предлагается выделить субсидию органам службы занятости в размере 30 млн рублей. Еще почти 779 млн рублей в 2022 году, из них 450 млн рублей будет предусмотрено на реализацию Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства для вовлечения в нее не менее 25 тыс. человек к 2030 году.
Cтандарт наставничества Игорь Кастюкевич совместно с руководителем проекта «Профстажировки 2.0» Ильей Семиным презентовали в Воронежской области в сентябре. Документ поможет компаниям повысить производительность труда, т.к. является сборником решений по внедрению систем наставничества, основываясь на практике ведущих организаций России. Документ состоит из 6 разделов, в котором содержатся виды наставничества, инструменты мотивации и даже примеры и образцы анкет, заявлений и приказов, которые можно брать за основу при внедрении системы.
Еще одна проблема, которую озвучили в ходе обсуждения, это недостаточные механизмы мотивации для привлечения молодых сотрудников. Но здесь положительным опытом поделился главный врач больницы Бобровского района Воронежской области Роман Шурупов.
В ходе обсуждения так же прозвучали предложения по субсидированию предприятий, которые трудоустраивают выпускников Вузов и Ссузов (как за счет налоговых послаблений, так и других механизмов мотивации).
Все комментарии систематизируют и далее первый зампред комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич предложит их обсуждению на комитете в Государственной Думе и экспертном совете во фракции «Единая Россия».