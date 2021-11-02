Воронеж, 2 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Воронеже обсудили проблемы и перспективы трудоустройства молодежи. Круглый стол на данную тему прошел под председательством первого заместителя комитета молодежной политики Государственной Думы, заместителя председателя фракции «Единая Россия», депутата Государственной Думы от Воронежской области Игоря Кастюкевича.

ИА REGNUM Трудоустройство

В обсуждении, которое прошло на площадке регионального исполкома партии «Единая Россия», приняли участие представители и руководители образовательных учреждений, Вузов Воронежской области, муниципалитетов, центров занятости. С учетом эпидемиологической обстановки, обсуждение прошло в формате видео связи. Сейчас в Государственной Думе обсуждаются поправки ко второму чтению проекта бюджета страны, касающиеся выделения дополнительных средств на программу содействия трудоустройства молодежи в размере более двух миллиардов рублей.

«То, что есть сейчас, это разрозненные сегменты, нам нужна комплексная и долгосрочная программа, которая открывает иную перспективу на сферу молодежного трудоустройства. Данная проблема поднималась Президентом, в том числе на Съезде «Единой России». В Народной программе, партия «Единой России» взяла обязательство принять долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Мой коллега, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев буквально вчера на совещании фракции «Единая Россия» призвал выделить дополнительные средства на данную программу», — отметил Игорь Кастюкевич.

Поправками предлагается дополнительно предусмотреть средства на долгосрочную программу содействия занятости молодежи, которая позволит существенно снизить уровень безработицы среди молодежи и повысит уровень трудоустройства выпускников Вузов и Ссузов. Программа предусматривает увеличение финансирования организаций профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году на 1,2 млрд рублей. Для развития «молодежного сегмента» портала «Работа в России» предлагаем повысить расходы уже в следующем году на 241 млн рублей. Таким образом, общая сумма бюджетных средств, выделяемых на развитие платформы, составит более 648 млн рублей.

На профориентацию молодых людей и системы оценки их профессиональных навыковв 2022 году предлагается выделить субсидию органам службы занятости в размере 30 млн рублей. Еще почти 779 млн рублей в 2022 году, из них 450 млн рублей будет предусмотрено на реализацию Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства для вовлечения в нее не менее 25 тыс. человек к 2030 году.

«Очень правильная и своевременная инициатива, как и национальный стандарт наставничества. Мы готовы поддержать активно и поработать над предложениями. Спасибо большое Игорь Юрьевич за организацию круглого стола по столь острой теме. Если национальный стандарт наставничества будет принят и зарегистрирован в Минюсте, то мы настроим работу по наставничеству, прохождению стажировок и с последующим трудоустройством», — отметил председатель союза ректоров Воронежской области, ректор Воронежского Государственного Университета Дмитрий Ендовицкий.

Cтандарт наставничества Игорь Кастюкевич совместно с руководителем проекта «Профстажировки 2.0» Ильей Семиным презентовали в Воронежской области в сентябре. Документ поможет компаниям повысить производительность труда, т.к. является сборником решений по внедрению систем наставничества, основываясь на практике ведущих организаций России. Документ состоит из 6 разделов, в котором содержатся виды наставничества, инструменты мотивации и даже примеры и образцы анкет, заявлений и приказов, которые можно брать за основу при внедрении системы.

«Если говорить о системе профориентации и наставничестве как таковом, то у нас в муниципальном образовании такая система работает. Буквально: школа — техникум — вуз — завод. Однако, если мы говорим о выделении дополнительных средствах в комплексной долгосрочной программе содействия трудоустройству, которая сейчас проходит обсуждение в Думе, то мое предложение такое: нужно выделять деньги на материально-техническую базу, на которой потом этот выпускник будет работать на предприятии. А учить на станках прошлого века, чтобы потом ему предстояло работать на высокотехнологичном оборудовании — просто трата времени», — акцентировал внимание собравшихся глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин.

Еще одна проблема, которую озвучили в ходе обсуждения, это недостаточные механизмы мотивации для привлечения молодых сотрудников. Но здесь положительным опытом поделился главный врач больницы Бобровского района Воронежской области Роман Шурупов.

«У нас одновременно с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работает еще и муниципальная система по обеспечению жильем молодых специалистов, приезжающих с других территорий. Заключается договор социального найма с главой администрации и предоставляются квартиры. Так, за последние 3 года больше 20 квартир выделено специалистам. За это же время принято на работу 32 врача и 62 человека среднего мед. персонала. Поэтому в течение последних 5−6 лет нам удается сохранять одну из самых высоких обеспеченность врачебными кадрами среди населения Воронежской области. Не смотря даже на некую отдаленность от Воронежа и такое серьезное время, как сейчас. Потому что помимо социальных благ различных, все-таки «крыша над головой» это очень серьезная тема, чтобы стабилизировать докторов, даже в сельской местности, — отметил главый врач больницы Бобровского района Роман Шурупов.

В ходе обсуждения так же прозвучали предложения по субсидированию предприятий, которые трудоустраивают выпускников Вузов и Ссузов (как за счет налоговых послаблений, так и других механизмов мотивации).

Все комментарии систематизируют и далее первый зампред комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич предложит их обсуждению на комитете в Государственной Думе и экспертном совете во фракции «Единая Россия».