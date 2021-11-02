Ньюкасл, Великобритания, , 19:28 — REGNUM Новое руководство «Ньюкасла» рассматривает кандидатуру Унаи Эмери на пост нового главного тренера команды. На данный момент Эмери возглавляет «Вильярреал», который провально начал сезон, расположившись после одиннадцати туров испанской Примеры на тринадцатой строчке.

Унаи Эмери Aleksandr Osipov

Бывший главным тренер «Ньюкасла» Стив Брюс был отправлен в отставку 20 октября после 1000-го матча специалиста в тренерской карьере. Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

7 октября «Ньюкасл» за 360 миллионов евро приобрел фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Новое руководство ставит очень амбициозные цели, которые будет реализовывать вливанием огромных денег.