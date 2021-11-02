Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Американская актриса Кристен Стюарт обручилась со своей возлюбленной Дилан Майер. Об этом артистка сообщила 2 ноября на шоу журналиста Говарда Стерна.

Кристен Стюарт Цитата из к/ф «Сумерки». реж Кэтрин Хардвик. 2008. США

«Мы поженимся, мы обязательно сделаем это», — поделилась Стюарт. Артистка также добавила, что она хотела получить предложение от Мейер и «четко сформулировала этот запрос» для возлюбленной.

Ранее Кристен Стюарт заявила, что она бисексуальна, а в 2017 году она назвала себя «очень гомосексуальной» . Спустя два года актриса и сценаристка Дилан Майер начали встречаться.

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