Москва, 2 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс прибыл с делегацией в Москву с двухдневным визитом, сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на посольство США в РФ.

Central Intelligence Agency Штаб-квартира ЦРУ

Отмечено, что глава ЦРУ приехал в Москву по поручению американского президента Джо Байдена.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — цитирует агентство сообщение представителя посольства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с Бернсом встретился секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Детали переговоров не раскрывались.