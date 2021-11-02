Барселона, Испания, , 19:23 — REGNUM В случае назначения Хави на пост нового главного тренера каталонской «Барселоны» одним из первых подписаний «сине-гранатовых» станет 28-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба, соглашение которого с «манкунианцами» истекает летом 2022 года. Переговоры могут начаться уже в январе.

Поль Погба Manutd.com

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в девяти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Хави также хочет видеть в составе «Барселоны» флангового нападающего мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.