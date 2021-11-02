Аддис-Абеба, , 19:11 — REGNUM Правительство Эфиопии приняло решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны из-за угрозы нападения повстанцев на столицу, передаёт 2 ноября эфиопский телеканал Fana.

Мужчины с оружием. Эфиопия

С совместным заявлением о введении режима ЧП выступили глава правительственной службы по связям с общественностью Легесс Тулу и генеральный прокурор страны Гидеон Тимотиос.

Повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» захватили уже несколько городов в Эфиопии и объявили о намерении в качестве своего следующего шага взять под контроль столицу Аддис-Абебу. В настоящее время повстанцы находятся примерно в 380 километрах от города.

Командующий отрядами «Народного фронта освобождения Тыграя» Цадкан Гебретенсе накануне исключил возможность каких-либо переговоров с правительством.

Премьер-министр Эфиопии Ахмед Али Абий призвал жителей страны взяться за оружие и оказать сопротивление повстанцам. Власти Аддис-Абебы также призвали граждан готовиться к защите своих районов.

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