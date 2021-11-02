Запорожская область, 29 марта, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Военнопленный Анатолий Прокунин был удивлён лживыми сообщениями украинских СМИ о событиях на запорожском направлении фронта. Украинские новости искажают реальное положение дел, рассказал он «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Работино

Прокунин уточнил, что во время своего отпуска смотрел новости, где ведущие лгали в телеэфире об успехах ВСУ в Запорожской области.

«Я вот на Работино получил ранение, пацаны погибли, там всё разбито, всё разбомблено. И по новостям за этот день, получается, говорят, что ВСУ сделали успех на Работино, прошли вглубь два километра. Твою ж мать, говорю. Так вот посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» — отреагировал пленный.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта глава движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал о прорыве обороны ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области. На этом же участке российские войска наступают северо-западнее села Работино. В районе сёл Пятихатки и Жеребянки удалось накрыть позиции противника точными артиллерийскими ударами и авиабомбами, добавил Рогов.

Украинское командование постоянно обманывает своих военных, бросая их без помощи, запугивая возможным попаданием в российский плен. В этом признался пленный боец ВСУ Александр Пасечник. По его словам, в интернете публикуют информацию о том, что российские военнослужащие якобы издеваются над украинцами, безжалостно расправляются с ними. На самом деле, всё наоборот. Одному из раненых в своё время российские бойцы оказали первую медицинскую помощь, постоянно интересовались его самочувствием, накормили, признал Пасечник.