На Украине врут об успехах ВСУ на запорожском участке — пленный
Военнопленный заявил о лжи украинских СМИ об успехах ВСУ на запорожском участке
Запорожская область, 29 марта, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Военнопленный Анатолий Прокунин был удивлён лживыми сообщениями украинских СМИ о событиях на запорожском направлении фронта. Украинские новости искажают реальное положение дел, рассказал он «РИА Новости».
Прокунин уточнил, что во время своего отпуска смотрел новости, где ведущие лгали в телеэфире об успехах ВСУ в Запорожской области.
«Я вот на Работино получил ранение, пацаны погибли, там всё разбито, всё разбомблено. И по новостям за этот день, получается, говорят, что ВСУ сделали успех на Работино, прошли вглубь два километра. Твою ж мать, говорю. Так вот посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» — отреагировал пленный.
Как сообщало ИА Регнум, 25 марта глава движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал о прорыве обороны ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области. На этом же участке российские войска наступают северо-западнее села Работино. В районе сёл Пятихатки и Жеребянки удалось накрыть позиции противника точными артиллерийскими ударами и авиабомбами, добавил Рогов.
Украинское командование постоянно обманывает своих военных, бросая их без помощи, запугивая возможным попаданием в российский плен. В этом признался пленный боец ВСУ Александр Пасечник. По его словам, в интернете публикуют информацию о том, что российские военнослужащие якобы издеваются над украинцами, безжалостно расправляются с ними. На самом деле, всё наоборот. Одному из раненых в своё время российские бойцы оказали первую медицинскую помощь, постоянно интересовались его самочувствием, накормили, признал Пасечник.