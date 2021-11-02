Шанхай, Китай, , 19:11 — REGNUM В Шанхае открылся четвертый Форум ведущих ученых мира, собравший более 130 обладателей ключевых мировых премий, в том числе 68 Нобелевских лауреатов. Об этом 2 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что тема мероприятия — «Открытая наука: создание открытой экосистемы инноваций».

На мероприятии представлены четырнадцать научных отраслей — физика, химия, математика и т.д. Организаторы форума объявили, что с 2022 года учреждают новую Премию Всемирной ассоциации лауреатов, включающую две отдельные премии. Размер вознаграждения для победителей в каждой номинации составит 10 млн юаней (примерно 1,56 млн долларов). Номинации премий предназначены для поддержки фундаментальных исследований и служат благосостоянию человечества.

Отметим, что форум, в создании которого приняло участие Всекитайское научно-техническое общество, нацелен на создание в мире площадки для научных диалогов и обменов.