Лейпциг, Германия, , 19:10 — REGNUM 3 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Пари Сен-Жермен». В матче не сможет принять участие атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси, которому необходимо пройти курс лечения в Мадриде. Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с двумя победами и семью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. «РБ Лейпциг» без очков идет на последней позиции.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в восьми матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Манчестер Сити» (1) и «Ред Булл Лейпцига» (2).