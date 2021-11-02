Москва, , 19:06 — REGNUM Шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов, владельцы английского футбольного клуба «Манчестер Сити», могут приобрести часть акций московского «Спартака». Об этом 2 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

Сообщается, что владельцы клуба АПЛ намерены выкупить 20% акций российского клуба.

После тринадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги московский «Спартак», одержав лишь пять побед и набрав восемнадцать очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата.

В Лиге Европы УЕФА «Спартак» с тремя очками занимает последнее место.