Донецк, 2 ноября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Украинские боевики разместили не менее 37 единиц военной техники в населенных пунктах Донбасса, прикрываясь жилыми домами и их жителями, сообщил 2 ноября журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Украинские войска в Донбассе

«Выявлено размещение 37 единиц вооружения и военной техники десятой отдельной горно-штурмовой бригады вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — рассказал представитель НМ ДНР.

Он уточнил, что среди жилых домов разведкой ДНР обнаружены 100-мм противотанковые пушки «Рапира», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика».

Кроме того, на железнодорожной станции в посёлке Константиновка появились 24 танка Т-72.