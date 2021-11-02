Пекин, , 19:01 — REGNUM В Китае обнародованы планы усиления охраны прав интеллектуальной собственности (ПИС), необходимого для развития новых сфер экономической и хозяйственной деятельности в протекающей XIV пятилетке (2021−2025 гг.). Об этом 2 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальное заявление профильного Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР.

Речь идет прежде всего о развитии Интернета и искусственного интеллекта.

В ведомстве указали, что расширят практику патентной экспертизы, чтобы способствовать новым прорывам в основных технологиях и их промышленном применении. Данная сфера деятельности также связывается с национальной безопасностью и ее укреплением. При этом Китай собирается всемерно содействовать международному сотруднничеству.

Отметим, что нарушение прав ПИС — одно из постоянных голословных обвинений и претензий к КНР со стороны США и Запада.