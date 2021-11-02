Ташкент, 2 ноября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Сотрудники управления Государственного таможенного комитета (ГТК) по Ташкентской области пресекли незаконное перемещение наркотических веществ общим весом 156 кг, сообщает 2 ноября пресс-служба ГТК Узбекистана.

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На приграничном таможенном посту был остановлен для осмотра грузовой автомобиль DAF. Согласно документам, загруженная виноградом фура направлялась в Россию транзитом через Узбекистан.

«По итогам досмотра было принято решение о полном осмотре транспортного средства, был выгружен виноград, и тогда вскрылась нижняя часть прицепа, где были обнаружены потайные отверстия»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности таможенники извлекли из тайника 141 ёмкость, где находились наркотики общим весом 156 кг.

«Крышки контейнеров были смазаны специальной смолой, чтобы их не учуяли служебные собаки», — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба сообщает, что в качестве вещественных доказательств изъято в общей сложности 149,76 кг гашиша, 4,44 кг опия и 1,5 кг героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело, начато следствие.