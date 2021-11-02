Москва, 2 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Nissan на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявил об отзыве 514 автомобилей из-за брака при установке номерных табличек на двигатели. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба Росстандарта.

Nissan

Как уточняется, отзыву подлежат автомобилей марки Nissan Terrano, изготовленные в период c 22 октября 2020 года по 26 ноября 2020 года.

«Причина отзыва транспортных средств: обнаружено, что из-за ошибки во время сборочного процесса двигателя F4R, предназначенного для автомобиля Nissan Terrano, наклейка, устанавливаемая на номер двигателя для защиты его от коррозии, могла быть нанесена не на специально отведённую область или не установлена вовсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за указанного брака существует вероятность возникновения коррозии номера двигателя и невозможности его считывания в дальнейшем.

На всех отзываемых транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, установка наклейки номера двигателя. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.