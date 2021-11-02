Липецк, 2 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Липецкой области от отравления грибами скончалась 84-летняя жительница Хлевенского района, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы.

Бледная поганка

Пожилая женщина поступила в больницу 27 октября. Она и её 56-летний сын заявили, что ели шампиньоны. Однако врачи считают, что семья отравилась бледной поганкой.

В 2021 году это уже второй летальный случай отравления грибами. Также скончался 66-летний житель Грязинского района, который, считают медики, тоже перепутал бледную поганку с шампиньонами.