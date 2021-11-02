Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена представила новую инициативу для снижения количества самоубийств с применением оружия. Администрация также намерена бороться со значительным ростом числа самоубийств среди военнослужащих и ветеранов, сообщает 2 ноября Associated Press со ссылкой на источники.

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Во вторник, 2 ноября, Белый дом объявит о новой инициативе федерального правительства по снижению количества самоубийств путем проведения информационных и учебных кампаний.

В рамках плана федеральные агентства — включая министерства обороны, внутренней безопасности, юстиции, здравоохранения и социального обеспечения, а также министерство по делам ветеранов и управление по оказанию неотложной медицинской помощи министерства транспорта — проведут кампании для повышения осведомленности общества. Планируется рассказать о безопасном хранении оружия, а также обучить новых консультантов и специалистов по преодолению кризисных ситуаций.

Более того, министерство юстиции доработает законопроект, который был предложен в 2016 году и требовал, чтобы магазины, продающие огнестрельное оружие, также рассказывали о безопасном хранении оружия и защитных устройствах.

Как сообщало ИА REGNUM, статистика за второй квартал 2021 года по самоубийствам среди военнослужащих США показала, что их количество выросло почти на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале 2021 года 60 военнослужащих действующей армии США покончили жизнь самоубийством. В прошлом году цифра составляла 41.

Кроме того, число военнослужащих США, как действующих, так и резерва, умерших от самоубийства во втором квартале 2021 года, составило 139 человек по сравнению со 130 за тот же период прошлого года. Для сравнения, от коронавируса с начала пандемии умерли 67 военных.