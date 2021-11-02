Пекин, , 18:47 — REGNUM Пяти провинциям Китая на борьбу с эпидемией коронавируса выделены материальные и денежные средства, поступившие по линии Всекитайского общества Красного Креста. Об этом 2 ноября сообщает Синьхуа, уточняя, что речь в том числе идет о трех административных районах КНР — Внутренней Монголии, Гуанси-Чжуанском, Синьцзян-Уйгурском.

Автономиям, а также ряду провинций, в общей сложности выделены три сотни палаток, 3,7 тыс. ватных одеял, 4,5 тыс. комплектов теплой одежды. Поступившие регионам финансовые средства направляются на закупки современных машин скорой помощи, а также другого медицинского оборудования и биомедицинских средств.

Помимо этого, китайский Красный крест пожертвовал 11 таких инновационных машин и 200 тыс. медицинских масок своим региональным отделениям для помощи местным организациям.