Саранск, , 18:47 — REGNUM В Мордовии жертвами мошенников в октябре текущего года стали 87 человек, которые обратились с заявлениями о потере средств в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила более 22,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Больше половины от общей суммы ущерба граждане потеряли, пытаясь защититься от несанкционированное списание денежных средств и оформления встречных кредитов.

Около 3 млн рублей похищено при попытке купить товары через порталы «Авито» и «Юла», а также в социальных сетях.

При попытке заработать на торгах мошенникам отдали около 4,5 млн рублей. При бронировании поездки через сервис поиска попутчиков утрачено около 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, cпециалисты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества с оформлением микрокредитов с помощью массовой СМС-рассылки.