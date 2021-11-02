Лондон, , 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не явился на собственное выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, сообщает 2 ноября газета «Известия».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отсутствие украинского президента обнаружилось когда его позвал на трибуну модератор мероприятия спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Зеленский должен был выступить во второй группе лидеров стран, президента США Джона Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Позднее, когда выступала уже третья группа участников конференции, Зеленский в зале так и не появился.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-я конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата началась в Британии 31 октября. На двухнедельном форуме планируется обсудить пути прекращения глобального потепления.

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