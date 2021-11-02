Таллин, 2 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса, по сути, поставила точку в отношениях двух соседних стран — Эстонии и России, перспектива туманна и печальна. С такими оценками известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Родион Денисов выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Полтора года пандемии показали, что легко можно разрезать по живому (межчеловеческим связям) и так оставить», — отметил он и привел примеры отсутствия таких двусторонних контактов.

«В экономическом плане две страны уже давно перестали интересовать друг друга. В плане науки отношения минимальные, а заявленное на ПМЭФ (Cанкт-Петербуржский Международный Экономический Форум состоялся в мае 2021 года. — прим. ИА REGNUM) стремление к продвижению за рубежом российских высоких технологий в части нашего региона остается лишь на уровне демагогии», — считает он.

По словам Денисова, «существовали еще межрегиональные связи, образование и культура. Но и тут все поставлено на тормоз. Лучший пример этого — назначение мэром Нарвы человека, который демонстративно отказался от поездок в Россию». В части образования тоже все крайне печально, считает эстонский публицист: «Эстонские студенты российских вузов до сих пор большей частью не могут вернуться на учебу в РФ (это продолжается уже полтора года). До сих пор отдушиной оставались культурные контакты, но на одном фестивале «Золотая маска в Эстонии» далеко не уедешь, а на прочих уровнях все сошло на нет, особенно на фоне взаимной высылки (отказа в визе) культурных атташе».

Денисов добавил, что о туризме уж и говорить не приходится: «Понятно, что все списывается на пандемию, но самолеты в Хельсинки из Москвы и Питера летают уже с весны. А в Таллин не летают».

«Может, пора начать разбирать рельсы и вообще прекратить общаться? Совсем. А ещё лучше отколоться и отплыть в океан в поисках лучших соседей?» — так завершил свой комментарий эстонский публицист.