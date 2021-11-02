Москва, , 18:43 — REGNUM Фракция «Единой России» в Госдуме на следующей неделе обсудит вопрос об исключении депутата Евгения Марченко. Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Единая Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

«Безусловно, фракция соберётся и обсудит этот вопрос. Очевидно, что не ранее, чем на следующей неделе, поскольку сейчас почти все наши депутаты находятся в регионах», — цитирует пресс-служба фракции Васильева.

По его словам, необходимые объяснения по ситуации с Марченко даны. Депутат лишился членства в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президиум генсовета партии рекомендовал исключить Марченко из фракции «Единая Россия» в Государственной думе за грубое нарушение партийной и фракционной дисциплины при голосовании по проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Заявление о выходе из фракции не является основанием для сложения мандата.

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