Рига, , 18:42 — REGNUM Работа министерства здравоохранения Латвии по информированию населения об опасностях эпидемии коронавируса поставлена плохо, запугиванием населения и противников вакцинации ситуацию не разрешить. Об этом президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила в эфире местного «Радио 4».

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Больше всего ее раздражает, как плохо организована «обратная связь» в министерстве — контакта с врачами и специалистами почти нет. Общение происходит в одностороннем порядке при помощи директивных указаний министерства. Кроме того, врачей раздражает стиль подачи информации о заболевании.

«Информация должна быть целенаправленной и позитивной, а не похожей на пропаганду. Вот это очень большая ошибка министерства здравоохранения», — заявила она.

Глава Латвийского общества врачей привела несколько примеров того, как рекомендации врачей игнорировались властями из-за жестких требований по обязательной вакцинации.

Так, молодая пациентка была вынуждена получить вторую дозу вакцины, хотя после приема первой у нее обнаружились осложнения.

«И вот теперь эта девочка приходит ко мне вместе с мамой, потому что в прошлый раз ей было плохо. Плачет она, плачет мама, плачет медсестра, а я, как монстр, стою и говорю: «Нет, надо привить». Но я не хочу быть монстром», — сообщила Айзсилниеце.

26 октября 2021 года Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса и призвало премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление и привлечь к принятию решений профессионалов сферы и экспертов.