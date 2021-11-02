Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Вдову чемпиона национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайанта освободили от прохождения психиатрической экспертизы в связи с ее иском по поводу фотографий крушения вертолета в 2020 году, в котором погиб ее муж, 13-летняя дочь и другие люди, сообщает 2 ноября Associated Press со ссылкой на постановление федерального суда.

Фредерик Лейтон. Молитва вдовы

Судьи Лос-Анджелеса хотели провести психиатрическую экспертизу Ванессы Брайант и других лиц, чтобы определить, действительно ли они были эмоционально потрясены из-за фотографий с места крушения, где были видны тела погибших. Ванесса заявила, что снимки были сделаны и распространены помощниками шерифа и пожарными.

Судья США Чарльз Эйк заявил, что ходатайство о принудительном проведении экспертизы было подано несвоевременно. Теперь суд в феврале рассмотрит иск Брайант о вторжении в частную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января 2020 года американский баскетболист Коби Брайант погиб во время крушения частного вертолёта. Помимо баскетболиста, в транспорте находились ещё восемь человек, среди которых дочь спортсмена. Все они погибли.

Ранее защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант былпосмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.