Таллин, , 18:39 — REGNUM По семидневному показателю заболеваемости коронавирусом COVID-19 Эстония вышла на первое в мире место, сообщил Департамент здоровья страны.

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Отмечается, что показатель заболеваемости достиг 1 300 случаев на миллион жителей. В Эстонии за сутки сделали 7 772 тестов на коронавирус, из которых 1 571 подтвердили наличие инфекции. Большинство заразившихся (911 человек) не были вакцинированы.

Уровень заболеваемости в стране составил 1 695 новых случаев Covid-19 на 100 000 жителей (в течение последних двух недель). Это также один из самых высоких показателей в мире.

Стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 595 пациентам. На пике прошлой волны пандемии их насчитывалось 725.

За сутки от последствий коронавируса скончалось 10 пациентов (все — старше 72 лет). Всего с начала пандемии в Эстонии умерло 1 550 человек с COVID-19.