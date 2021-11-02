Бишкек, , 18:38 — REGNUM Национальная компания «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») объявила тендер на приобретение 100 универсальных полувагонов. Об этом говорится на сайте государственных закупок.

Полувагон РЖД Зимин Василий

Госпредприятие готово потратить на эти цели почти 479,8 млн сомов (402,3 млн рублей).

Отметим, ранее заместитель гендиректора «КТЖ» Руслан Кадыркулов заявил о том, что «Кыргыз темир жолу» намерена в скором времени закупить три локомотива и 150 грузовых вагонов.

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