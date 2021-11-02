Бишкек, 2 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Национальная компания «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») объявила тендер на приобретение 100 универсальных полувагонов. Об этом говорится на сайте государственных закупок.

Зимин Василий Полувагон РЖД

Госпредприятие готово потратить на эти цели почти 479,8 млн сомов (402,3 млн рублей).

Отметим, ранее заместитель гендиректора «КТЖ» Руслан Кадыркуловзаявил о том, что «Кыргыз темир жолу» намерена в скором времени закупить три локомотива и 150 грузовых вагонов.

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