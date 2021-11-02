Глазго, Великобритания, , 23:36 — REGNUM Сербия уважает черногорское государство и стремится к тому, чтобы поддерживать «приличные» отношения с Подгорицей, но у неё нет «слишком больших ожиданий» по поводу двухсторонних отношений. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 2 ноября в шотландском городе Глазго, где участвует в саммите, посвященному изменениям климата.

Александр Вучич Zoran Žestić

Так Вучич прокомментировал первый официальный визит премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича в Белград, который начался 2 ноября.

«Между нашими странами нет особой напряженности, и мы эту напряженность и не вызывали… Мы хотели бы приличных отношений, мы уважаем Черногорию, но вынашиваем ли мы какие-то большие надежды (по поводу двухсторонних отношений — ИА REGNUM)? Не вынашиваем. Любые переговоры — это благо, и лучше, чтобы они были», — заявил Вучич телеканалу Pink.

Вучич уточнил, что он встретится с Кривокапичем до конца пребывания черногорского премьера в Сербии.

Напомним, что Здравко Кривокапич впервые приехал в Сербии с официальным визитом с тех пор, как занял должность премьер-министра Черногории. Перед поездкой Кривокапич уточнил, что во время визита он не намерен подписывать базовое соглашение с Сербской православной церковью, которое ждет утверждения со стороны Сербского патриархата.